एटीएम के निरीक्षण में कैश निकासी स्लॉट पर कृत्रिम प्लेट लगी मिली। इसपर फरियादी ने अजयगढ़ थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए बीएनएस की धारा 303(2), 318(4), 319(2) और 334(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी संतोष सिंह यादव के नेतृत्व में टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। इसी दौरान छटवांमील तिराहे के पास संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को पकड़ लिया। तलाशी और पूछताछ में चोरी की रकम समेत वारदात में इस्तेमाल सामग्री बरामद की है।