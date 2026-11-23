MP News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में स्थित 35 साल पुराने 599 जनता क्वार्टर और इंदौर में स्थित गरीबों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन लिए जाने पर अब प्रदेश की सियासत गरमा गई है। हालही में भोपाल की कार्रवाई को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध जताने पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं, अब भोपाल और इंदौर में जारी कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है।