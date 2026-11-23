IPS Varun Kapoor : मध्यप्रदेश के वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉ. वरुण कपूर इन दिनों सुर्खियों में हैं। प्रदेश के नए डीजीपी के दावेदारों में उनका भी नाम है। मध्यप्रदेश के डीजीपी के लिए बने पैनल में शामिल डीजी जेल IPS वरुण कपूर अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे पुलिस विभाग में कई प्रमुख पदों पर रहे। डॉ. वरुण कपूर ने मध्यप्रदेश के पुलिस अधिकारी के रूप में साइबर सुरक्षा, जेल व्यवस्था से लेकर संयुक्त राष्ट्र मिशन तक में अपनी सेवाएं दीं। उन्हें ब्लाइंड मर्डर की बंद फाइलें खोलने के लिए भी जाना जाता है। IPS वरुण कपूर ने 100 से ज्यादा अंधे कत्लों का राजफाश किया है। इस काम में उन्हें ऐसी महारत है कि लोगों के हाव भाव से ही जान लेते हैं कि कातिल यही है।