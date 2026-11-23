पुलिस के अनुसार, अरवलिया गांव में लोटस गार्डन के पीछे रहने वाली रुखसाना बी (37 वर्ष) का विवाह फईम से हुआ था। फईम धार्मिक शिक्षा देने के साथ ही मैकेनिक की दुकान चलाते हैं। परिवार में बेटी रुकईया (12 वर्ष) और बेटा फैजल (8 वर्ष) के अलावा छोटे भाई की पत्नी यानी देवरानी भी साथ रहती थी। परिजनों ने पुलिस को बताया, शुक्रवार दोपहर देवरानी ने रुखसाना से आटा मांगा था। घर में आटा कम होने का कहकर रुखसाना ने इनकार कर दिया। इसे लेकर दोनों में विवाद भी हुआ। जब फईम को घटना की जानकारी हुई तो उसने पत्नी को समझाया और डांट भी लगाई।