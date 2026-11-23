IPS Abhijit Ranjan : मध्यप्रदेश कैडर के आइपीएस अफसर अभिजीत रंजन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ 25 अक्टूबर 2026 को भेजी गई एक शिकायत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। लंबित जांच को लेकर की गई इस शिकायत से वर्तमान में भोपाल मुख्यालय में पदस्थ आइपीएस अभिजीत रंजन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इससे पहले वे कटनी के एसपी थे। अधीनस्थ महिला अधिकारी से संबंधित विवाद के बाद आइपीएस अभिजीत रंजन को यहां से हटाया गया था। कटनी कार्यकाल के दौरान वे लगातार विवादों में बने रहे थे। जिले में अपराध तेजी से बढ़ते जा रहे थे लेकिन आइपीएस अभिजीत रंजन और उनकी टीम उनपर अंकुश लगाने में विफल हो रही थी। लोगों के विरोध को देखते हुए विधायक ने जनता दरबार लगाया था। इसमें आमजन उमड़ पड़े। तब एसपी अभिजीत रंजन ने खुद आश्वासन देकर लोगों का गुस्सा बमुश्किल शांत किया था।