परिजन जब मौके पर पहुंचे तो प्रदीप का खून बह रहा था और वो अचेत हालत में पड़ा था। वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन बचा नहीं पाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर रविवार को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि प्रदीप घर से बाइक लेकर निकला था उसकी बाइक बेटी बचाओ चौराहे से करीब 5 किमी दूर सिंधी कॉलोनी में कलारी के पास मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि कोई ऑटो से घायल हालत में प्रदीप को चौराहे पर फेंककर गया था। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।