pradeep suspicious death bike found 5 km away, माधौगंज थाने की फाइल फोटो और इनसेट में मृतक प्रदीप की तस्वीर (Source-Patrika)
Gwalior Pradeep Suspicious Death: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना माधौगंज थाना क्षेत्र की है जहां बेटी बचाओ चौराहे पर युवक गंभीर घायल हालत में मिला था। युवक की बाइक घटनास्थल से करीब 5 किमी दूर एक कलारी के पास खड़ी मिली है। परिजनों का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बताया गया कि कोई ऑटो वाला घायल हालत में फेंककर गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच कर रही है, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।
सिकंदर कंपू के धौकलपुरा निवासी प्रदीप कुशवाहा (25) बीते लंबे समय से सूरत में नौकरी कर रहा था। वो बीते दिनों 5 नवंबर को दिवाली मनाने सूरत से ग्वालियर आया था। परिजनों ने बताया कि 21 नवंबर शनिवार दोपहर करीब 1 बजे प्रदीप बाइक से अपनी बहन के घर जाने के लिए निकला था। वहां से उसने अपने भांजों को स्कूल से लिया और घर छोड़ा, लेकिन इसके बाद वह खुद घर नहीं पहुंचा। रात में कीब 11.30 बजे एक परिचित का फोन आया जिसने बताया कि प्रदीप बेटी बचाओ चौराहे पर अचेत पड़ा है।
परिजन जब मौके पर पहुंचे तो प्रदीप का खून बह रहा था और वो अचेत हालत में पड़ा था। वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन बचा नहीं पाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर रविवार को परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बताया कि प्रदीप घर से बाइक लेकर निकला था उसकी बाइक बेटी बचाओ चौराहे से करीब 5 किमी दूर सिंधी कॉलोनी में कलारी के पास मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि कोई ऑटो से घायल हालत में प्रदीप को चौराहे पर फेंककर गया था। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
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