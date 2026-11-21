पीड़ित युवती के मुताबिक आरोपी संतोष पटेल ने उससे कहा कि उसके भाई की तबीयत खराब है और उसे पैसों की जरुरत है। युवती उसके झांसे में आ गई और उसे 30 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी अलग-अलग जरुरतें बताकर उससे पैसे लेता रहा। वो अब तक आरोपी को करीब 3 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुकी है। कुछ दिन पहले जब युवती ने संतोष से शादी के लिए कहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। जब पैसे वापस मांगे तो पैसे देने से भी मना कर दिया और अपना मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद युवती को अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ और उसने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।