निचली अदालतों ने कब्जे को दिया था महत्त्व

-ट्रायल कोर्ट ने 2001 और अपीलीय कोर्ट ने 2003 में हरिकृष्ण का मालिकाना हक माना पर प्लॉट के सर्वे क्रमांक के विवाद के आधार पर दावा खारिज कर दिया।

-कोर्ट ने कहा, प्लॉट सर्वे क्रमांक 2272 के बजाय 2273 में है। उस पर प्रतिवादी का कब्जा है।

-हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता ने 1965 व 1970 की रजिस्ट्री के साथ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पत्र सहित अहम दस्तावेज पेश किए थे। प्रतिवादी इन दस्तावेजों का खंडन नहीं कर सके। प्रतिवादी पक्ष और जीडीए साबित करने में भी विफल रहे कि प्लॉट का आवंटन निरस्त किया गया था या वह सर्वे 2273 में स्थित है।