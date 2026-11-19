Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पांच साल तक की उम्र के हर तीन में से एक बच्चा अपनी उम्र के अनुपात में कम लंबाई का है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों में जिले के 45,406 बच्चे ठिगनेपन (स्टंटिंग) से प्रभावित दर्ज किए गए हैं। यह कुल मापे गए बच्चों का 33.24 प्रतिशत है। चिंता की बात यह है कि पिछले महीने के मुकाबले ठिगनेपन की दर में 0.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर एप के आंकड़ों के अनुसार जिले में शून्य से पांच वर्ष तक के कुल 1 लाख 36 हजार 910 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख 36 हजार 587 बच्चों की लंबाई और वजन का मापन किया जा चुका है। केवल 323 बच्चों का मापन बाकी है। लगभग सभी बच्चों की लंबाई और वजन की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होना चिंता बढ़ा रहा है।