बच्चों में बौनापन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पांच साल तक की उम्र के हर तीन में से एक बच्चा अपनी उम्र के अनुपात में कम लंबाई का है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों में जिले के 45,406 बच्चे ठिगनेपन (स्टंटिंग) से प्रभावित दर्ज किए गए हैं। यह कुल मापे गए बच्चों का 33.24 प्रतिशत है। चिंता की बात यह है कि पिछले महीने के मुकाबले ठिगनेपन की दर में 0.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर एप के आंकड़ों के अनुसार जिले में शून्य से पांच वर्ष तक के कुल 1 लाख 36 हजार 910 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से 1 लाख 36 हजार 587 बच्चों की लंबाई और वजन का मापन किया जा चुका है। केवल 323 बच्चों का मापन बाकी है। लगभग सभी बच्चों की लंबाई और वजन की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होना चिंता बढ़ा रहा है।
पिछले महीने के मुकाबले पोषण के तीन प्रमुख संकेतकों में अलग-अलग तस्वीर सामने आई है। ठिगनेपन की दर 0.42 प्रतिशत से बढ़कर 33.24 प्रतिशत हो गई है। दुबलेपन की दर में 0.27 प्रतिशत और कम वजन वाले बच्चों की दर में 0.28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यानी दो श्रेणियों में सुधार है, लेकिन ठिगनेपन का बढऩा चिंता का विषय है।
सवाल यह है कि ठिगनेपन से प्रभावित 45 हजार से अधिक बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नियमित पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच और बच्चों की वृद्धि की निगरानी के जरिए इन आंकड़ों में सुधार लाना महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने बड़ी चुनौती है।
जिले में 23,702 बच्चे कम वजन की श्रेणी में हैं। इनकी हिस्सेदारी 17.35 प्रतिशत है। वहीं 5,422 बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं। यह कुल मापे गए बच्चों का 3.97 प्रतिशत है। इस तरह ठिगनेपन के साथ कम वजन और दुबलापन भी बच्चों के पोषण की चुनौती को सामने ला रहे हैं।
बच्चों में ठिगनापन दूर करने के लिए सही पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और समय पर डॉक्टरी जांच सबसे जरूरी है। यदि ठिगनापन किसी हार्मोनल समस्या, कुपोषण या पुरानी बीमारी के कारण है, तो बाल रोग विशेषज्ञ से जांच कराकर ही उचित इलाज संभव है।
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