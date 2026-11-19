परियोजना के लिए इंदौर, धार, सेंधवा और बड़वानी क्षेत्र में वन भूमि की जरूरत है। इस जमीन के उपयोग के लिए रेलवे को स्टेज-1 की अनुमति मिल चुकी है। इसके तहत वन भूमि के उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। हालांकि, इसके बाद वन विभाग की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जमा करने और वन भूमि के बदले दूसरी जगह पौधारोपण करने की औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है। रेलवे की ओर से इन प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। इनके पूरा होने के बाद स्टेज-2 की अंतिम अनुमति मिलने का रास्ता साफ होगा।