गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे पहले 15 जनवरी 2027 तक उप जिला मूल्यांकन समितियों को अपने प्रस्ताव भेजने होंगे। इसके बाद 30 जनवरी तक जिला स्तर पर अंतिम दरें प्रकाशित कर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। प्राह्रश्वत सुझावों पर विचार करने के बाद 15 फरवरी तक प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएंगे। अनुमोदन के बाद 31 मार्च 2027 तक नई गाइडलाइन जारी करने का लक्ष्य है। पूरी प्रक्रिया संपदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी की जाएगी। फिलहाल यह प्रक्रिया दरों की समीक्षा और प्रस्ताव तैयार करने की है। किसी खास सड़क, रेलवे परियोजना या क्षेत्र की दर बढ़ाने का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। नई दरें तय होने से पहले जनता को भी अपनी आपत्तियां और सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।