इधर, विधायक मालिनी गौड़ चाहती हैं कि मयूरेश पिंगले को बनाया जाए जिसके लिए उनसे जुड़े नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं। इस बीच में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अंकित रावल का नाम फेंक दिया जिस पर प्रदेश अध्यक्ष टेलर भी राजी हैं। मजेदार बात ये है कि ये नाम पैनल में भी नहीं हैं। वहीं, जिला प्रभारी राजेश सोलंकी और विधायक महेंद्र हार्डिया चाहते हैं कि अमित सिंह कुशवाह को बनाया जाए। ये बात भी सामने आई है कि हार्डिया के भतीजे और कुशवाह की दोस्ती मजबूत है जिसकी वजह से वे पूरी ताकत लगा रहे हैं तो सोलंकी प्रभारी होने के बावजूद उनकी लॉबिंग कर रहे हैं जिस पर कुछ नेताओं की कड़ी आपत्ति भी है।