फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना दिनांक को उसके वाट्सएप पर अज्ञात मोबाइल नंबर से एक कॉल आया था। उसने अस्पताल की पर्ची बनवाने के बहाने पिन जनरेट करवा लिया और सबसे पहले 10 रुपए ट्रांसफर कराए। फरियादी के मुताबिक इसके बाद 11 नवंबर को उनका मोबाइल फोन कुछ समय के लिए बंद हो गया था। बाद में जब चालू हुआ तो पता चला कि दो बैंक खातों से यूपीआइ के माध्यम से कुल 7 लाख 69 हजार 732 डेबिट हो गए। बैंक से मैसेज आते ही धोखाधड़ी का पता चला तो फरियादी के होश उड़ गए। उन्होंने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। वहां मामला जांच के लिए थाना चंदन नगर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले में तकनीकी आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।।