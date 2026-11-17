हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बने डेढ़ साल होने आए, लेकिन जिला स्तर पर कई मोर्चा और प्रदेश में प्रकोष्ठों के पद खाली पड़े है। जल्द ही अब सभी पर नियुक्तियां होने वाली हैं। इसको लेकर बुधवार को भोपाल में दोपहर 11 बजे से संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी व अध्यक्षों की मैराथन बैठक होने वाली है जो पांच घंटे चलेगी। उसमें प्रदेश के प्रभारी विह्रश्वलव देव व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्षों से रिपोर्ट बुलवाई है जिसमें उन्हें बताना है कि मोर्चा प्रकोष्ठ और मूल संगठन में कौन-कौन सी नियुक्तियों हो गई हैं। जो नहीं हो सकी हैं उनके रुकने का क्या कारण है ? उन्हें संभावित दावेदारों के नामों की जानकारी भी देना होगी। संभावना ये भी है कि हाथोहाथ समन्वय करके कुछ नाम तय भी कर दिए जाएंगे जिनकी घोषणा बाद में की जाएगी। पांच घंटे की बैठक के बाद शाम को प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन भी रखा है। गौरतलब है कि खंडेलवाल ने सोमवार को विधायकों का दीपावली मिलन समारोह रखा था।