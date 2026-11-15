‘मैं बेरोजगार हूं…’ गुजारा भत्ता देने से बच रहा था चालाक पति, इंदौर में कोर्ट ने राशि कर दी 3 गुना

पति की वास्तविक कमाई का आकलन करने के लिए हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है। जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने एक मामले में पति की तीन साल के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसकी औसत वार्षिक आय करीब पांच लाख रुपए मानी। इसके आधार पर पत्नी और बेटे को मिल रहे 10 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया। इंदौर फैमिली कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को विवाह संबंधी मामले मामले में पत्नी को 7 हजार और बेटे को 3 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता तय किया था। यह राशि 7 फरवरी 2023 से पति को देनी थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पत्नी की ओर से दलील दी गई कि पति की वास्तविक आय फैमिली कोर्ट में बताई गई आय से कहीं अधिक है। उसके पास निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं।