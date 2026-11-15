इंदौर में 400 फाइलों का होगा समाधान, मंजूर होंगे कमर्शियल नक्शे, ऑनलाइन होगा आवेदन

बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलने के कारण कई लोगों ने बिना नक्शा मंजूर कराए ही मकान बना लिए थे। अब नियमों के तहत नक्शे मंजूर होने का रास्ता खुलने से ऐसे अवैध निर्माणों पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही नगर निगम को भवन अनुज्ञा के रूप में राजस्व भी मिलेगा। डाटा फॉर्म वाले नक्शों की मंजूरी के साथ ही राज्य शासन ने 24 मीटर चौड़ी सड़क पर कमर्शियल नक्शे मंजूर करने का भी गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। भवन अनुज्ञा शाखा प्रभारी राजेश उदावत के अनुसार, पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मिश्रित उपयोग वाले नक्शे ही मंजूर किए जाते थे। अब निर्धारित मापदंड पूरे करने पर पूरी तरह कमर्शियल उपयोग के नक्शे भी स्वीकृत हो सकेंगे। इससे छोटे से लेकर बड़े प्लॉट धारकों को फायदा होगा।