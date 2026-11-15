50 बोरी चुनावी फार्म चोरी पर सूचना आयोग सख्त, इंदौर में 15 दिन में बताना होगा किस पर हुई कार्रवाई

उन्होंने आयोग को बताया कि वे अवकाश पर थे और उसी दिन कार्यालय में ज्वाइन किया है। उन्होंने ईमेल से जवाब भेजने और आवेदक के प्रतिनिधि से फोन पर बात करने की जानकारी भी दी। दूसरी ओर, कौशल ने आयोग को ईमेल के माध्यम से बताया कि उन्हें केवल 24 पन्नों की जानकारी दी है। चोरी के बाद आंतरिक विभागीय जांच व संबंधित पत्राचार दस्तावेज शामिल नहीं हैं। आयोग ने शेष दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचन कार्यालय को 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में आवेदक को पूरी जानकारी देने के साथ ही पालन प्रतिवेदन आयोग में जमा करना होगा।