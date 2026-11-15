एमपी में तहसीलदार को 3-3 साल की सजा, उज्जैन की स्पेशल कोर्ट ने दो मामलों में पाया दोषी

Rajgarh Tehsildar Conviction Case: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर में पदस्थ तहसीलदार नित्यानंद पांडेय को करीब दो दशक पुराने जमीन नामांतरण के दो मामलों में विशेष न्यायालय ने तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामले वर्ष 2006-07 के दौरान उज्जैन में उनकी पदस्थापना से जुड़े हैं। आरोप था कि तत्कालीन तहसीलदार रहते हुए उन्होंने नियमों के विपरीत कृषि भूमि का नामांतरण कर अपात्र लोगों को भूमिस्वामी का लाभ पहुंचाया और शासन को आर्थिक नुकसान हुआ। न्यायालय ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजा और अर्थदंड सुनाया है। फैसले के बाद खुजनेर में उनकी वर्तमान पदस्थापना को लेकर भी यह मामला चर्चा में है।