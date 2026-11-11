पोते का हाथ पकड़कर निकले दिग्विजय सिंह, फिर शुरु की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा

दिग्विजय सिंह ने दीपावली पर्व को देखते हुए सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा को ब्रेक दे दिया था। इस दौरान मंगलवार को वे अपने पुत्र ​जयवर्धन सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने गुना पहुंचे। यहां ​दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए बयान पर असहमति जताई। उन्होंने एसआइआर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपत्तियों का समर्थन करते हुए इसे समाप्त करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सवाल किया कि यह प्रक्रिया किसके आदेश पर कराई जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लडऩे की संभावना भी जताई। उन्होंने यूपी चुनाव में सपा से गठबंधन के स्पष्ट संकेत दिए।