‘आओ अब लौट चलें…’ दिवाली मनाकर नौकरी और पढ़ाई की राह पर निकले युवा, राजगढ़ से ट्रेनों में उमड़ी भीड़

मंगलवार को राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। अधिकांश ट्रेनें खचाखच भरी रहीं। एक दिन पहले तक त्योहार के चलते स्टेशन पर एक भी यात्री नहीं था। वहीं मंगलवार को आवाजाही में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंदौर समेत प्रदेश और देश के दूसरे शहरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ रही। सबसे अधिक भीड़ कोटा-इंदौर एक्सप्रेस (22983) में देखने को मिली। ट्रेन के सभी कोच यात्रियों से खचाखच भरे नजर आए। हालात ये रहे कि, कई यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। वहीं साबरमती एक्सप्रेस भी यात्रियों की भीड़ से भरी हुई रवाना हुई।