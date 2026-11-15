Balaghat Crime: दोस्त के साथ घूमने निकली एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत, दीपावली पर बेटी के साथ आई थी मायके

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर की शाम करीब 6 बजे रितेश अग्रवाल ने मृतका के बहनोई अश्विनी उर्फ पप्पू पटले निवासी नवेगांव खां को फोन किया। उसने बताया कि उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है और कुछ लोगों ने वर्षा पर चाकू से हमला कर दिया है। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए हैं तथा वर्षा गंभीर रूप से घायल है। फोन पर मिली सूचना के बाद अश्विनी अपने परिजनों के साथ तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए। मौके पर पहुंचने पर वर्षा खून से लथपथ हालत में मिली। परिजन बिना देर किए उसे उपचार के लिए खैरलांजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां शाम करीब 7 बजे चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।