बाइक से बेटी को अस्पताल लेकर पहुंचा पिता, नहीं बची जिज्ञासा, बालाघाट में माता-पिता के सामने थमी सांसें

Balaghat Snake Bite Case: मध्यप्रदेश के खैरलांजी थाना क्षेत्र में सांप के डसने से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। सांप के डसने के बाद पिता बेटी को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचा था, अस्पताल में डॉक्टर्स ने एंटी स्नेक वैक्सीन दी लेकिन फिर भी हालत में सुधार नहीं हुआ। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन माता-पिता बेटी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचते इससे पहले उनकी आंखों के सामने बेटी की सांसें उखड़ गईं और जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।