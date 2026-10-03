राहुल गांधी ने बालाघाट में जिस बच्चे को दुलारा, उसे ‘राहुल’ ही पुकारने लगी मां, मिलने पहुंच रहे लोग

पांच महीने के लोकेश ने दो माह पहले बीमार हुआ था। उसने पहले बीमारी से जंग जीती फिर जब उसके गांव में राहुल गांधी आए और उसे गोद में लेकर दुलारा तो वह गांव का स्टार बन गया। गांव में आने वाला हर कोई उससे मिलना चाह रहा है। बाहर से कुछ लोग केवल उससे ही मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। लोकेश की मां बम्हनी ने बताया कि शुक्रवार की शाम को दो वाहन से लोग आए थे। उन लोगों ने लोकेश के साथ समय बिताया और उसको पैसे व उपहार भी दिए।