जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया ऑफर, इंदौर के इस क्रिकेटर ने कहा था- भारत ही मेरा घर

बात उस दौर की है जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टे की सरकार थी, उस समय उनके एक प्रस्ताव को इंदौर के क्रिकेटर मुश्ताक अली ने ठुकरा दिया था। भुट्टो ने मुश्ताक को पाकिस्तान की नागरिकता लेने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बंटवारे के बाद 1948 में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने दो बार यह प्रस्ताव दिया था। दूसरी प्रस्ताव 1970 में मिला था जब वे उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने शिमला गए थे। उन्होंने उस समय कहा था कि यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि भारत मेरा घर है, इसने मुझे सबकुछ दिया है। मैं पूरी जिंदगी यहीं रहूंगा। यह जानकारी मुश्ताक अली के बेटे गुलरेज ने एक बार मीडिया को बताई थी। मुश्ताक अली की तरह उनके बेटे गुलरेज और पोते अब्बास अली भी घरेलू क्रिकेट में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।