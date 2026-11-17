Dhar Rail Line : इंदौर-दाहोद रेल लाइन के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। इसके पहले चरण में धार तक ट्रेन संचालन की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही जिलेवासियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म होने की उम्मीद जगी है। इंदौर-दाहोद रेल लाइन के पहले चरण से जहां धार से मुंबई आना जाना बेहद सरल हो जाएगा वहीं पीथमपुर के व्यापार को भी काफी लाभ होगा। सबसे खास बात यह है कि पूरी बन जाने के बाद इस रेल लाइन से इंदौर से मुंबई की रेल दूरी करीब 55 किलोमीटर तक घट जाएगी। नई रेल लाइन में 3 किलोमीटर लंबे टीही टनल में ट्रेन की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी।