शहीद TI के परिवार से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी, सरकार को घेरा- शराब माफिया को बचाना बंद करो

जीतू पटवारी ने कहा कि शहीद दिलीप पुरी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब पुलिसकर्मियों के बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी। पटवारी ने मंत्री विश्वास सारंग पर भी पलवार किया। पटवारी ने कहा कि 25 साल से सरकार में हैं, फिर व्यवस्था की खामियों के लिए कौन जिम्मेदार? अपराधियों की गिरफ्तारी और दोषियों को सजा देने में देरी क्यों की जा जाती है, पटवारी ने ठोस कार्रवाई की मांग भी की।

आरोपी राहुल जायसवाल को लेकर पटवारी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों को पार्टी से हटाया जा चुका है, जानकारी निकाल लें।