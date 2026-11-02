Dhar : ‘पापा उठ जाओ.. मम्मी बार-बार बेहोश हो रही हैं..’ मासूम बेटे की बातें सुनकर हर कोई रो पड़ा

Dhar News : बीती रात पुलिस की वर्दी पहनकर घर से निकले देवास के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पूरी आज सोमवार को तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे। पिता को इस तरह घर आता देख महज 8 साल के मासूम बेटे और पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हालात ये बने कि, अपने पति का पार्थिव देह देखते ही पत्नी बेहोश हो गई। वहीं रोते बिलखते हुए बेटा पिता के पास आकर बैठा और बड़ी मासूमियत से बोला कि, 'पापा उठ जाओ.. आपको इस तरह देखकर मम्मी बार - बार बेहोश हो रही हैं।' शायद उस नन्ही जान को ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि, अब उसके पिता कभी नहीं उठ सकेंगे। प्रदेश के माफियाओं ने उस मासूम के सिर से पिता का साया छीन लिया है।