2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धार

Dhar : ‘पापा उठ जाओ.. मम्मी बार-बार बेहोश हो रही हैं..’ मासूम बेटे की बातें सुनकर हर कोई रो पड़ा

Dilip Puri Last Rites : 'पापा उठ जाओ.. आपको इस तरह देखकर मम्मी बार - बार बेहोश हो रही हैं।' ये शब्द उस मासूम बच्चे के हैं, जिसके पिता खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी अब कभी नहीं लैटेंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

धार

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 2 Nov 2026, 7:01 PM IST

Dilip Puri Last Rites

पिता के पार्थिव देह के पास बिलखते मां-बेटे (फोटो सोर्स: patrika)

Dhar News : बीती रात पुलिस की वर्दी पहनकर घर से निकले देवास के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पूरी आज सोमवार को तिरंगे में लिपटकर अपने घर लौटे। पिता को इस तरह घर आता देख महज 8 साल के मासूम बेटे और पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हालात ये बने कि, अपने पति का पार्थिव देह देखते ही पत्नी बेहोश हो गई। वहीं रोते बिलखते हुए बेटा पिता के पास आकर बैठा और बड़ी मासूमियत से बोला कि, 'पापा उठ जाओ.. आपको इस तरह देखकर मम्मी बार - बार बेहोश हो रही हैं।' शायद उस नन्ही जान को ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि, अब उसके पिता कभी नहीं उठ सकेंगे। प्रदेश के माफियाओं ने उस मासूम के सिर से पिता का साया छीन लिया है।

हालात ये रहे कि, जैसे - तैसे दिलीप पूरी की पत्नी को उनके परिजन उठाते वो अपने पति को देखकर फिर बेहोश हो जा रही थीं। ये सदमा कितना अहसनीयता था इसका अंदाजा उस बच्चे और उसकी विधवा मां को देखकर लगाया जा सकता था। उनका विलाप वहां मौजूद किसी से भी सहन नहीं हो रहा था। भीड़ में शामिल कई स्थानीय लोग और परिजन फूट-फूट कर रोते नजर आ रहे थे। जबकि, हर किसी की आंखे नम थीं।

'जब तक सूरज चांद रहेगा…'

इस गमगीन माहौल में अचानक लोगों के बीच दिलीप पुरी की अंतिम यात्रा शुरु हुई और आवाजें गूंजने लगीं कि, 'जब तक सूरज चांद रहेगा, दिलीप पुरी जी का नाम रहेगा…।' दिलीप पुरी की अंतिम विदाई में शामिल हर किसी की आंखें नम थी। देवास एसपी आदित्य मिश्रा खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने उन्हें भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की।

पुलिस महकमें ने खो दिया मजबूत सिपाही

शहीद टीआई दिलीप पुरी की अंतिम विदाई के वक्त माहौल काफी भावुक नजर आया। दिलीप पुरी का पूरा गांव तो गमगीन था ही, अंतिम यात्रा में शामिल देवास एसपी भी भावुक नजर आए। नजारा देखकर लग रहा था, मानों पुलिस महकमें ने आज अपने एक मजबूत सिपाही को खो दिया।

शहीद के गांव में पसरा मातम

शहीद दिलीप पुरी मूल रूप से धार जिले की सरदारपुर तहसील के बरमंडल गांव में रहते थे। उनके पिता ओमप्रकाश पुरी किसान हैं। उनके छोटे भाई इंदौर में प्राइवेट नौकरी करते हैं।

पुलिस चैकिंग के दौरान गई जान

बता दें कि, खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी अपनी टीम के साथ नेमावर रोड हाईवे पर चेकिंग पर थे। उन्हें अवैध शराब से भरे ट्रक की जानकारी मिली थी, जिसके चलते उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिसकर्मी संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक अवैध शराब के ट्रक को रोकने की कार्रवाई की गई। आरोप है कि, ट्रक चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और उसका पिछला पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। दिलीप पुरी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 7:01 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Dhar : ‘पापा उठ जाओ.. मम्मी बार-बार बेहोश हो रही हैं..’ मासूम बेटे की बातें सुनकर हर कोई रो पड़ा

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

धार में TI दिलीप पुरी के पिता की मांग, पूरे मामले की हो CBI जांच, बहन बोली- की जाए ‘बुलडोजर कार्रवाई’

टीआई दिलीप और उनकी बहन (Photo Source - Patrika)
धार

देवास के TI दिलीप पूरी की पत्नी को मिलेगी SI पद पर अनुकंपा नियुक्ति, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता

टीआई दिलीप पुरी, सीएम मोहन यादव (Photo Source - Patrika)
धार

धार में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौत, दो घायल

DHAR CAR ACCIDENT
धार

इंदौर-धार रेल ट्रैक; 130 की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने की तैयारी, 5-6 नवंबर को होगा स्पीड ट्रायल

Indore Dhar Rail Project
धार

पूरा होगा 16 साल पुराना सपना, इंदौर से धार तक 130 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन, सामने आई तारीख

indore-dahod rail line indore to dhar train 130 speed crs inspection
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.