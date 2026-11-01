धार में दर्दनाक हादसा, तीन लोगों की मौत, दो घायल

सूचना पर धरमपुरी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए धामनोद के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। वही मृतकों की धरमपुरी अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान, विक्की पिता दिनेश, भुरेसिंह पिता बाबू, गौतम पिता सुखराम तीनों निवासी मांडव के रूप में हुई हैं। जबक घायलों के नाम गोलू (18) और पप्पू सिंह (30), दोनों निवासी मांडव हैं। घायल पप्पू की हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया। धरमपुरी टीआई सरदार सिंह सोलंकी ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर पलटी है और घटना में कार सवार तीन लोगों की मौत हुई है जिनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज गए हैं। जबकि दो कार सवार घायल हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है।