इंदौर-दाहोद रेल लाइन: टीही टनल में पहली बार दौड़ा टॉवर वैगन, धार तक ट्रेन का काउंटडाउन शुरू

इंदौर-दाहोद रेल लाइन के पहले चरण में टीही से धार तक का काम पूरा करने के लिए रेलवे लंबे समय से जुटा हुआ है। मार्च-अप्रेल में पीथमपुर से धार के बीच टॉवर वैगन चलाकर ट्रैक की टेस्टिंग की गई थी, लेकिन उस समय टीही टनल का काम पूरा नहीं होने से इस हिस्से की जांच नहीं हो पाई थी। अब टनल में ट्रैक और विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद यहां भी परीक्षण किया गया है। रेलवे के लिए यह महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि सीआरएस निरीक्षण रेलखंड पर परिचालन शुरू करने से पहले की अहम सुरक्षा प्रक्रिया है। यदि निरीक्षण में सभी जरूरी मानक पूरे पाए जाते हैं और आवश्यक स्वीकृतियां मिल जाती हैं, तो रेल संचालन शुरू करने की दिशा में अगला कदम बढ़ सकेगा।