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नर्मदा-माही लिंक परियोजना: सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण, 260 गांवों की होगी चांदी

Narmada Mahi Link Project : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नर्मदा-माही लिंक परियोजना का लोकार्पण किया है।
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धार

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 24 Oct 2026, 3:09 PM IST

Narmada Mahi Link Project

सीएम ने परियोजना का लोकार्पण किया (फोटो सोर्स: Patrika)

Dhar News : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नर्मदा-माही लिंक परियोजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर यानी आज धार जिले के सरदारपुर में आयोजित कार्यक्रम के जरिए नर्मदा-माही लिंक परियोजना का लोकार्पण किया है। परियोजना से धार और झाबुआ जिले के कुल 260 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे दोनों जिलों के किसानों को लाभ मिलने के साथ हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

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24 Oct 2026, 3:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / नर्मदा-माही लिंक परियोजना: सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण, 260 गांवों की होगी चांदी

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