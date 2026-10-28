धार भोजशाला में ‘नमाज’ की अनुमति पर नजर, 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती सुनवाई

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, मंगलवार को भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा-अर्चना की अनुमति है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय परिसर के पिछले हिस्से, सर्वे नंबर 612 में दोपहर के समय नमाज अदा करता है। अन्य दिनों में भी स्थल पर धार्मिक दर्शन-पूजन की गतिविधियां होती हैं। मां वाग्देवी के प्राकट्य स्थल के दर्शन के लिए शहर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने पर मामले की आगे की दिशा को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। यदि सुनवाई नहीं होती है, तो नमाज की अनुमति की अवधि को लेकर अदालत के अगले आदेश का इंतजार रहेगा।