धार में TI दिलीप पुरी के पिता की मांग, पूरे मामले की हो CBI जांच, बहन बोली- की जाए ‘बुलडोजर कार्रवाई’

उन्होंने कहा कि अगर भाई हाथ-पैर से अपाहिज होता तो हम परिवार को देख लेते लेकिन उन्होंने तो जान ही ले ली। उसके दो छोटे-छोटे बच्चे है। 17 साल की लड़की है और 8 साल का बेटा है। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। माता-पिता ने जमीने बेचकर पढ़ाई कराई थी। भाई ने लोगों को फ्री में शिक्षा दी। आगे उन्होंने कहा कि जब पुलिस वालों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। मेरे भाई की हत्या हुई है। अब मां-बाप का क्या होगा। बता दें कि कलेक्टर राजीव रंजन मीना ओर एसपी सचिन शर्मा टिआई दिलीप पूरी के गांव बरमंडल पहुंच चुके है। उनके पार्थिव देह आने का इंतजार किया जा रहा है। अंतिम यात्रा के लिए सभी तैयारियां को पूर्ण कर लिया गया।