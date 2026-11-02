खातेगांव TI हत्याकांड में कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल का नाम उछला, बोले- ‘मेरे पास शराब का लाइसेंस तक नहीं

Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास में शराब तस्करों ने खातेगांव थाना प्रभारी पर ट्रक चढ़ा कर हत्या करने के मामले ने जहां एक तरफ पुलिस विभाग से लेकर पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच भाजपा द्वारा हरदा जिले के कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल पर शराब तस्करी के आरोप लगाए, जिसे लेकर अब राहुल जयसवाल ने भी मामले में अपना पक्ष रखा है।