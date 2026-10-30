देवास में महिला की संदिग्ध मौत, चांद नहीं दिखने पर रात में बिना खाए सोई थी

Dewas Woman Death on Karwa Chauth: मध्यप्रदेश के देवास में एक महिला की घर में संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। करवा चौथ की रात चांद न दिखने पर बिना खाए सोई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह 9 बजे पत्नी को पति ने बिस्तर पर बेसुध देखा और उसे जगाने की कोशिश की तो वो नहीं उठी। इसके बाद पति तुरंत पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच कर रही है।