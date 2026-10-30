Bhopal Crime: बेडरूम में पत्नी और घर के बाहर मिला पति का शव, करवा चौथ की रात दोनों ने साथ में खोला था व्रत

परिजनों ने बताया कि रात करीब 2.30 बजे जब सूरज घर लौटा तो खटखटाने पर शिवानी ने बेडरूम का दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर सूरज ने एक छेद से झांककर देखा तो शिवानी का शव नजर आया। इसके बाद उसने तुरंत परिवार के सदस्यों को शिवानी की मौत के बारे में बताया और दरवाजा तोड़ा। शव को बाहर लाने के बाद सूरज भी घर से चला गया और करीब दो घंटे बाद उसका शव घर के पास ही बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस के मुताबिक कोई मौके से कोई पत्र नहीं मिला है, घटना के कारणों की जांच की जा रही है।