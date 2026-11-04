Dhar : धनतेरस से पहले पकड़ाया काली कमाई का ‘धनकुबेर’, बंगला-गाड़ी और कोठी के साथ करोड़ों की संपत्ति मिली

लोकायुक्त जांच में शेरसिंह और उसकी पत्नी कविता ठाकुर के नाम पर कई संपत्तियों का पता चला है। इसमें सोडपुर में शेरसिंह के नाम 2400 वर्गफीट जमीन पर दो मंजिला मकान, अनुमानित लागत 97 लाख रुपए मिले। नालछा के मांडव रोड पर 1350 वर्गफीट का व्यावसायिक भवन, अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए मिले। सोडपुर में पत्नी कविता ठाकुर के नाम 0.645 हेक्टेयर कृषि भूमि मिली, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए है। मांडव में भी पत्नी के नाम 2.526 हेक्टेयर कृषि भूमि, जिसकी खरीद पर करीब 42 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। इसके अलावा वाहन और आभूषण करीब 53 लाख रुपए के वाहन और 6 लाख 72 हजार 655 रुपए के मिले हैं।