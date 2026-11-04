एमपी में 10वीं पास महिलाओं के लिए निकली बंपर भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार यहां जाने सबकुछ

MP News :मध्य प्रदेश में पांच साल बाद आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होने जा रही है। प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा पद भरे जाएंगे। इसके लिए इसी महीने से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। चयन की पूरी प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति की निगरानी में होगी। वहीं साल 2027 तक चयन आदेश जारी किया जाएगा। आइए जानते है भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारियां…