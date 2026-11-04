दल-बदल मामले में बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बुधवार को मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की पैरवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए, भले ही हाईकोर्ट ने मामले में तात्कालिकता न मानी हो। अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल का स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता लेकिन बाद में पार्टी छोड़ दी। उन्होंने भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार भी किया। मामले में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को निर्मला सप्रे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर तय समय सीमा में अंतिम फैसला करने को कहा है।