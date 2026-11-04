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EVM हैक करने की चुनौती पर कहां गए राहुल गांधी? जेपी नड्डा ने भोपाल से कांग्रेस को घेरा

jp Nadda Bhopal: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को भोपाल में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा...। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कहा कि कहा कि मोदी कहीं नहीं जाने वाले...।
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भोपाल

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Manish Gite

Updated: 4 Nov 2026, 2:05 PM IST

jp nadda

jp nadda- (फोटो एएनआई)

JP Nadda Bhopal-केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं तो इमर्जेंसी का भुक्तभोगी हूं। मुझे दो बार क्लासरूम से पुलिस पकड़कर ले गई थी। यह इमर्जेंसी का हाल हमने देखा। परिवारों का परिवार जेल में डाल दिए गए। और तुम राज-प्रजातंत्र की बात करते हो। साथ में इलेक्शन कमीशन के इवीएम की बात करते हो। इवीएम को गड़बड़ बताते हैं। नाच न आए आंगन टेढ़ा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कहा कि वे आत्मचिंतन करें।

नड्डा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था कि इस इवीएम को कोई हैक करके दिखाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहां भाग गए थे। दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को लेकर इसे हैक करके दिखाओ, लेकिन कोई नहीं गया। नड्डा ने कहा कि अभी हाल ही में एमएलसी के चुनाव हुए, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस जीरो रही।

भाजपा नेता जेपी नड्डा बुधवार को भोपाल में बोल रहे थे। वे लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पद यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। 356 का दुरुपयोग कांग्रेस ने 90 बार किया है। चुनी हुई सरकारों को इन्होंने गिराया है।

आजकल कांग्रेस इतना बौखला गई है कि वे पीएम मोदी जी पर गालियां दे रही हैं। अपशब्द बोले हैं। जनता इनको आगे सबक सिखाएगी। खड़के ने इस तरीके की बदजुबानी की है, क्या जनता इन्हें माफ करेगी। यह इनका रिकार्ड है, यह किसी तरह से सत्ता के नजदीक आना चाहते हैं। आगे आने वाले चुनाव देख लेना, जनता तुम्हें सबक सिखा देगी।

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4 Nov 2026, 2:05 PM IST

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