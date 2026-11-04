EVM हैक करने की चुनौती पर कहां गए राहुल गांधी? जेपी नड्डा ने भोपाल से कांग्रेस को घेरा

JP Nadda Bhopal-केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि मैं तो इमर्जेंसी का भुक्तभोगी हूं। मुझे दो बार क्लासरूम से पुलिस पकड़कर ले गई थी। यह इमर्जेंसी का हाल हमने देखा। परिवारों का परिवार जेल में डाल दिए गए। और तुम राज-प्रजातंत्र की बात करते हो। साथ में इलेक्शन कमीशन के इवीएम की बात करते हो। इवीएम को गड़बड़ बताते हैं। नाच न आए आंगन टेढ़ा। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को अबोध बालक बताते हुए कहा कि वे आत्मचिंतन करें।