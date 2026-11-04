दिवाली पर 50 हजार घरों में नहीं पहुंचेगा गैस सिलेंडर ! भोपाल में गैस एजेंसियों ने खड़े किए हाथ

दिवाली से ठीक पहले घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग बढ़ गया है, जिससे आपूर्ति में संकट में स्थिति बन गई है। कोलार में सिलेंडर आपूर्ति नहीं करने की बड़ी वजह खाद्य आपूर्ति की टीम की छापामार कार्रवाई को बताया जा रहा। कोलार में सिलेंडर से गैस चोरी की आशंका कार्रवाई करते हुए 98 सिलेंडर जब्त किए थे। 27 अक्टूबर को ये कार्रवाई की थी, इसके बाद ये ही एजेंसी ने उपभोक्ताओं के यहां आपूर्ति बंद कर दी है। जिस गाड़ी को पकड़ा उससे टीम को गैस ट्रांसफर करने की तीन मशीनें भी मिली थी, जाहिर है, घरेलू गैस को अन्य सिलेंडर्स में भरकर विक्रय की स्थिति है।