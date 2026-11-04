भोपाल के ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव, 6 दिनों के लिए मुख्य बाजारों के लिए डायवर्ट किए रूट

Bhopal Traffic Plan : भोपाल में दीपावली पर प्रमुख बाजारों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए नगरीय यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व पार्किंग प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 4 नवंबर से यानि आज से ही लागू की जा रही है। जुमेराती, चौक बाजार, न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, एमपी नगर और संतनगर जैसे सर्वाधिक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में 9 नवंबर तक यह ट्रैफिक व पार्किंग प्लान लागू रहेगा। पुलिस प्रशासन ने असुविधा से बचने के लिए आमजन से निर्धारित स्थलों पर ही वाहन पार्क करने की अपील की है। आज बीजेपी की पदयात्रा के लिए भी यातायात व्यवस्था बदली गई है।