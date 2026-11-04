‘घोषणा करता हूं…’, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की सरकार की खिलाफत, कैबिनेट बैठक में पसरा सन्नाटा

सूत्रों के अनुसार, विजयवर्गीय बैठक में वर्चुअली जुड़े और कहा, मैं प्रदेश के नगरीय निकायों में जाता हूं, लोग कामों की अपेक्षा करते हैं, कई बार घोषणाएं करनी पड़ती हैं, जब कर देता हूं तो उन्हें पूरा करने के लिए राशि नहीं मिलती, अब ऐसे में काम कैसे पूरे करूं। सूत्रों के अनुसार, विजयवर्गीय की इस बात पर कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। बता दें, मंत्री कैलाश लगातार अपनी ही सरकार के कार्यों से असंतुष्ट दिख रहे हैं। हाल में इंदौर में हुई भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली में मंच से एक नागरिक के लिए अपशब्द कहे। फिर इंदौर दूषित जलकांड को लेकर सवाल पर भी आपत्तिजनक बयान दिए। इससे दोनों ही बार सत्ता व संगठन पर सवाल उठे थे।