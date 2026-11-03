दिवाली समारोह में कैलाश विजयवर्गीय को न्योता ही नहीं ! इंदौर में विरोधी नेताओं के लिए बिछा रेड कारपेट

बड़ी बात ये है कि आयोजन में मिश्रा ने क्षेत्रीय विधायक व मंत्री विजयवर्गीय व उनके बेटे विधायक रहे आकाश विजयवर्गीय को बुलाया तक नहीं। बकायदा आमंत्रण पत्र तैयार किया गया जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान के बड़े फोटो हैं। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, विधायक मनोज पटेल, उषा ठाकुर व मालिनी गौड़, पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन, कृष्णमुरारी मोघे, सुदर्शन गुप्ता, डॉ. उमाशशि शर्मा व सावन सोनकर को स्थान दिया गया है। बताते हैं कि सभी नेताओं ने आने पर सहमति दे दी है। हालांकि सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक गोलू शुक्ला व नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा को भी आमंत्रित किया गया है।