‘ग्वालियर में एक्सचेंज कराए थे 13000 डॉलर’, रिटायर्ड IAS हत्याकांड के आरोपी वरुण कुमार का खुलासा

Bhopal Retired IAS murder case: भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल हत्याकांड (Retired IAS Rakesh Agarwal Murder Case) के आरोप में गिरफ्तार वरुण कुमार पुलिस की सोच और पड़ताल से कहीं अधिक शातिर निकला। 30 सितंबर की घटना के बाद से ही पुलिस उसके लोकेशन को ट्रैक करने, सीसीटीवी फुटेज से लोकेट करने सहित तमाम तरह के डंके पीटती रही और आरोपी ग्वालियर गया और अग्रवाल के घर से लूटे गए 13 हजार डॉलर को भारतीय नोट में एक्सचेंज कराए थे। वह लूट और चोरी के इरादे से ही बुजुर्ग या रिटायर्ड लोगों के घर पर केयर टेकर के तौर पर सेवा देने के लिए चुनाव करता था। यह खुलासा सोमवार को उसकी गिरफ्तारी पर हुआ।