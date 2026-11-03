राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त, कांग्रेस ने किया था समर्थन, हरदीप सिंह से भी जवाब तलब

दरअसल, मंगलवार को नामांकन पत्रों की आधिकारिक जांच (स्क्रूटनी) की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच प्रक्रियात्मक त्रुटियों के चलते निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य उम्मीदवार कांते सायन्ना का भी पर्चा जांच में खारिज हो गया। कांग्रेसकी आपत्ति के बाद भाजपा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी से भी जवाब तलब किया गया है। उन्हें शाम 5 बजे तक का समय भी दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि हरदीप सिंह पुरी ने अपनी और परिवार की कुछ जानकारी शपथ पत्र में छुपाई है।