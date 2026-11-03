महिला के चक्कर में कर्ज में डूबा था नरेंद्र, घर चलाने मजदूरी करती थी बुजुर्ग मां, भोपाल सामूहिक हत्याकांड की दर्दनाक कहानी

पुलिस पूछताछ में मधु ने खुलासा किया कि, उसका भाई नरेंद्र साहू एक महिला के संपर्क में था। वो उस महिला पर काफी पैसे खर्च करता था, जिसके कारण वो धीरे-धीरे कर्ज में दबता चला गया और मौजूदा हालात ये बन गए थे कि, वो भारी कर्ज में दब चुका था। स्थिति ये हो चुकी थी कि, नरेंद्र पर कई लोगों का इतना कर्ज था कि, वो हर महीने 40 हजार रुपए के करीब तो उसका ब्याज ही चुकाता था। बहन ने बताया कि, यही कारण था कि, वो अपने परिवार की सुध नहीं ले रहा था और घर का खर्च तक नहीं चला पा रहा था। घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि, उसकी बुजुर्ग मां खुद मजदूरी कर घर का किराया चुका रही थी।