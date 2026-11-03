IDBI Bank के प्रस्तावित निजीकरण को लेकर भोपाल में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कर्मचारी

IDBI Bank privatisation: आइडीबीआइ बैंक (IDBI Bank) के निजीकरण के विरोध में बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है। भोपाल में हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को बैंक कर्मचारी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन इसके बाद रैली निकालकर चिनार पार्क पहुंचेंगे। यहां सभा का आयोजन किया जाएगा निजीकरण का विरोध किया जाएगा। बोर्ड ऑफ़िस चौराहे पर पार्क तक एक रैली निकाली जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का समर्थन किया है।