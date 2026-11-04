CM मोहन यादव ने निभाया वादा, लौट सकती है गायक सुनील लोधी की आंखों की रोशनी, इलाज प्रक्रिया शुरू

सुनील की आवाज ने अपनी गायकी से लाखों लोगों का दिल जीता है। अब आंखों के उपचार की शुरुआत उनके जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। आंखों के इलाज की प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुनील ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने जानकारी दी और भगवान से अपनी आंखों की रोशनी वापस मिलने की प्रार्थना की। सुनील ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें डॉक्टर उनकी आंखों की जांच करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपने दिल की बात लिखी और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो उनके लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर उनके आंखों के इलाज में मदद के लिए आगे आई और वे खर्च उठाने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इलाज के लिए सहायता का भरोसा दे चुके हैं।