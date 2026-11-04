महिलाओं का व्हाट्सऐप ग्रुप हैक, इंदौर में ठगों ने सबको भेजे मैसेज, करा डाला 30 हजार रूपए का भुगतान

किसी महिला को प्रॉपर्टी में अच्छे मुनाफे का लालच दिया गया तो किसी को पार्सल डिलीवरी के नाम पर संपर्क किया गया। इसके बाद महिलाओं के परिचितों को फोन लगाकर उनकी परेशानी का हवाला देते हुए रुपए मांगे गए। संभ्रांत परिवारों से जुड़ी महिलाओं के परिचितों ने छोटे-मोटे लेन-देन को सामान्य समझकर बिना पुष्टि किए भुगतान कर दिया। कुछ लोगों ने रुपए देने से इनकार किया तो ठगों ने उनके परिचितों के बीच महिलाओं को लेकर गलत बातें फैलाने की कोशिश की। इससे महिलाएं मानसिक रूप से भी परेशान हुईं। ग्रुप में आपस में चर्चा होने पर ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद वाट्स एप ग्रुप को निष्क्रिय किया गया। हालांकि तब तक कई मोबाइल फोन की जानकारी और नियंत्रण ठगों तक पहुंच चुका था। प्रीति लक्की छाबड़ा की शिकायत पर ३० हजार भुगतान को समय रहते रुकवाने में सफलता मिली।