RSS में संगठन विस्तार की नई रणनीति, क्षेत्रीय स्तर पर होंगे तबादले और नियुक्तियां, इंदौर में मंथन

संगठन ने एक बार फिर शाखा पर फोकस करते हुए उसे मजबूत बनाने फैसला किया है जिसके लिए नए व युवा स्वयंसेवकों को जोड़कर नियमित लाने का प्रयास होगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संगठन के ढांचे में बड़े बदलाव पर भी चर्चा हुई। अब तक संघ अपने हिसाब से बनी इकाइयों पर काम कर रहा था जिसमें शाखा के बाद बस्ती, फिर नगर, उसके ऊपर जिला और फिर विभाग की इकाई थी। इन सबके ऊपर प्रांत की व्यवस्था थी जो मध्य प्रदेश में तीन हैं। अब नई रचना के हिसाब से संभागीय के साथ पूरे प्रदेश की एक ही राज्य इकाई हो जाएगी। इसके अलावा तीन राज्य (प्रदेश) को मिलाकर एक क्षेत्र हो जाएगा जो अब तक दो राज्य तक सीमित था। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से लगे तीसरे राज्य को जोड़ा जाएगा जिसमें ओडिशा को लिए जाने की संभावनाएं अधिक बताई जा रही हैं।